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46 минут назад

66-летний Игорь Саруханов признался, кому отписал многомиллионное наследство

Моя Москва.онлайн

Известный исполнитель Игорь Саруханов заявил, что уже составил завещание. Напомним, что у композитора есть две дочки от прошлой супруги. Мужчина после развода продолжает обеспечивать наследниц. Об этом сообщает Пятый канал.

Саруханов признался, кому отписал многомиллионное наследство
Фото: СоцсетиСоцсети

"Я очень давно все написал, там все автоматом им остается. Люди не вечные. Вот за угол зашел и все, нет тебя! Кирпич упал", — рассказал музыкант.

Саруханов утверждает, что таким способом он оградил наследников от конфликтов из-за деления имущества. Стоит отметить, что наследство оценивается в несколько десятков миллионов рублей.

Звёзды,Игорь Саруханов,
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