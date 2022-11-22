Саруханов признался, кому отписал многомиллионное наследство

Известный исполнитель Игорь Саруханов заявил, что уже составил завещание. Напомним, что у композитора есть две дочки от прошлой супруги. Мужчина после развода продолжает обеспечивать наследниц. Об этом сообщает Пятый канал.
"Я очень давно все написал, там все автоматом им остается. Люди не вечные. Вот за угол зашел и все, нет тебя! Кирпич упал", — рассказал музыкант.
Саруханов утверждает, что таким способом он оградил наследников от конфликтов из-за деления имущества. Стоит отметить, что наследство оценивается в несколько десятков миллионов рублей.