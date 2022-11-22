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1 час назад

Экс-звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь опровергла слухи о прекращении общения с Ксенией Бородиной

runews24.ru

Звезды стали редко видеться из-за переезда семьи Пынзарей из России в Турцию.

Экс-звезда «Дома-2» опровергла слухи о ссоре с Бородиной
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Экс-звезда телестройки «Дом-2» Дарья Пынзарь опровергла слухи о прекращении общения с телеведущей Ксенией Бородиной.

На своей странице в социальных сетях блондинка заявила, что до сих пор поддерживает общение с телеведущей, несмотря на то, что видятся они редко. Связано это с тем, что Пынзарь со своей семьей переехала жить в Турцию более пяти лет назад.

«Не переживайте. Все по-прежнему», — прояснила ситуацию знаменитость.

Звёзды,Дарья Пынзарь,Ксения Бородина,
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