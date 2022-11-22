Девушку Чадова заподозрили в беременности

Актер Алексей Чадов опубликовал в своих соцсетях совместное фото со своей второй половинкой.

Фото: New Magazine New Magazine

«В выходные путешествуем по местам силы», — подписал снимок актёр, стоя у Телецкого озера.

Судя по геолокации, пара путешествует по Алтаю. С Лейсан Галимовой они состоят в отношениях уже пять лет. На снимке 34-летняя модель стоит в свитере свободного кроя. Это спровоцировало слухи о возможной беременности девушки.

Лейсан Галимова — модель из Казани. Когда он появился с ней на публике в первый раз, пользователи Сети сразу сделали вывод, что спутница очень похожа на бывшую жену артиста — обе темноглазые брюнетки, стройные, загорелые, одного возраста. Алексей Чадов и Лейсан Галимова не любят афишировать свои отношения, практически не дают интервью.

Напомним, Алексей Чадов состоял в браке с Агнией Дитковските. Актёры поженились в 2012 году. Спустя 2 года Агния родила супругу сына Фёдора. Увы, брак долго не просуществовал и уже в 2015 году супруги развелись. Сейчас Дитковските создала новую семью. Она стала многодетной мамой, однако личную жизнь держит в тайне. А вот Чадов не спешит вновь связывать себя узами брака, хоть и не отрицает, что это может произойти в любой момент.

«Как только я пойму, что она мать моих детей, то это произойдет в секунду. Для меня по-прежнему институт брака и семьи не погиб. Просто хочется более серьезного к этому отношения. Ты же видишь перспективу. Чувствуешь по судьбе ли тебе человек и для чего вы встретились», — сказал Чадов в одном из интервью.