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53 минуты назад

"Ангел" Victoria's Secret Девон Виндзор объявила о второй беременности

Газета.Ru

Бывший «ангел» Victoria's Secret, американская модель Девон Виндзор показала в социальных сетях сильно округлившийся живот. Снимками она поделилась в социальных сетях.

"Ангел" Victoria's Secret объявила о второй беременности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На новых фотографиях Девон Виндзор позирует со своей дочкой Энзо Барбарой на руках. Девочка отметила свой первый день рождения на прошлой неделе. Отец будущего ребенка — миллионер Джонни Барбара. На опубликованных снимках модель предстала топлес и в джинсах. Ей сделали укладку с легкими локонами.

«Кто-то станет старшей сестрой! Так рады сообщить, что мы ждем малыша в следующем году!» — написала модель.

Девон Элизабет Виндзор — американская топ-модель. Во время обучения в средней школе, в возрасте четырнадцати лет, была замечена известным в США фотографом и приглашена на съемку после чего подписала контракт с агентством West Model & Talent Management. Через год подписала новый контракт с агентством IMG Models. С 2013 года сотрудничала с брендом Victoria's Secret. 16 ноября 2019 года вышла замуж за Джонни Декса Барбару.

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