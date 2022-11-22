"Ангел" Victoria's Secret объявила о второй беременности

На новых фотографиях Девон Виндзор позирует со своей дочкой Энзо Барбарой на руках. Девочка отметила свой первый день рождения на прошлой неделе. Отец будущего ребенка — миллионер Джонни Барбара. На опубликованных снимках модель предстала топлес и в джинсах. Ей сделали укладку с легкими локонами.

Девон Элизабет Виндзор — американская топ-модель. Во время обучения в средней школе, в возрасте четырнадцати лет, была замечена известным в США фотографом и приглашена на съемку после чего подписала контракт с агентством West Model & Talent Management. Через год подписала новый контракт с агентством IMG Models. С 2013 года сотрудничала с брендом Victoria's Secret. 16 ноября 2019 года вышла замуж за Джонни Декса Барбару.