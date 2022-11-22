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35 минут назад

Сын народной артистки РФ Елены Яковлевой стал розовым ирокезом

Passion.ru

Денис Шальных продолжает оправдывать свою фамилию. Перепробовав, кажется, все творческие профессии в Лондоне и Москве, а также поработав воспитателем в детсаде и брадобреем в барбешопе, он к 30 годам пришел к культуризму.

Сын народной Елены Яковлевой стал розовым ирокезом
Фото: Passion.ruPassion.ru

Вес 118 кг, объем мускул на руках и ногах, как у Шварценеггера, тату и пирсинг на всех (без исключения) частях тела, - казалось бы, что еще надо, чтобы завоевать признание поклонников и поклонниц брутальной мужской красоты?

Но парень не останавливается на достигнутом. Интернет потрясло фото, на котором Денис красуется с новой прической. Его волосы, подстриженные в стиле ирокез, выкрашены в гламурный розовый цвет.

Интересно, как отреагирует на этот эклектичный образ сына сама Интердевочка, Каменская и Мария Стюарт – Елена Алексеевна Яковлева?

Звёзды,Денис Шальных,Елена Яковлева,
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