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36 минут назад

Елена Николаева пожаловалась на послеродовую депрессию

New Magazine

После рождения сына Елена Николаева стала сентиментальной и не может сдержать слез.

Елена Николаева пожаловалась на послеродовую депрессию
Фото: New MagazineNew Magazine

В декабре прошлого года телеведущая впервые стала мамой. Своему супругу Игорю Вдовину она родила сына Александра. Елена Николаева полностью погрузилась в воспитание ребенка, но про работу на телеканале «Россия 1» не позабыла. В декрете она засиживаться не стала и в скором времени уже вышла в эфир. Кроме того, ей удалось быстро восстановиться после родов. Однако с эмоциональным здоровьем женщина так и не научилась справляться.

Супруга бывшего избранника Анастасии Волочковой призналась, что не может справляться с перепадами настроения.

«С рождением ребенка я стала очень сентиментальной. Прямо так, что голос дрожит, слезы из глаз, когда вижу, слышу, обсуждаю какую-либо несправедливость. И нет возможности пробиться сквозь нее. Особенно когда как-то обижают детей — сердце сжимается, как будто его взяли в грубый кулак», — рассказывает Елена.

Николаева призналась, что ей также тяжело смотреть фильмы. Например, недавно она смотрела фильм, посвященный жизни Мэрилин Монро. Фильм «Блондинка» женщине удалось досмотреть после нескольких подходов.

«Казалось бы — всего лишь кино, но я не могла прорваться через первые кадры детства девочки и отношения её матери. Не знаю, пока, хорошо ли такое проявление остроты эмоций или плохо. Учусь с ними жить», — признается телеведущая.

Поклонники предположили, что всему виной гормоны. Но Елена Николаева сомневается, что из-за гормонов такое состояние может продолжаться несколько месяцев. Многие отметили, что после рождения, такое состояние будет продолжаться всю жизнь.

Звёзды,Мэрилин Монро,Елена Николаева,Игорь Вдовин,
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