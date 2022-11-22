Елена Николаева пожаловалась на послеродовую депрессию

После рождения сына Елена Николаева стала сентиментальной и не может сдержать слез.

Фото: New Magazine New Magazine

В декабре прошлого года телеведущая впервые стала мамой. Своему супругу Игорю Вдовину она родила сына Александра. Елена Николаева полностью погрузилась в воспитание ребенка, но про работу на телеканале «Россия 1» не позабыла. В декрете она засиживаться не стала и в скором времени уже вышла в эфир. Кроме того, ей удалось быстро восстановиться после родов. Однако с эмоциональным здоровьем женщина так и не научилась справляться.

Супруга бывшего избранника Анастасии Волочковой призналась, что не может справляться с перепадами настроения.

«С рождением ребенка я стала очень сентиментальной. Прямо так, что голос дрожит, слезы из глаз, когда вижу, слышу, обсуждаю какую-либо несправедливость. И нет возможности пробиться сквозь нее. Особенно когда как-то обижают детей — сердце сжимается, как будто его взяли в грубый кулак», — рассказывает Елена.

Николаева призналась, что ей также тяжело смотреть фильмы. Например, недавно она смотрела фильм, посвященный жизни Мэрилин Монро. Фильм «Блондинка» женщине удалось досмотреть после нескольких подходов.

«Казалось бы — всего лишь кино, но я не могла прорваться через первые кадры детства девочки и отношения её матери. Не знаю, пока, хорошо ли такое проявление остроты эмоций или плохо. Учусь с ними жить», — признается телеведущая.