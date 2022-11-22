Лера Кудрявцева рассказала о своих недостатках

Телеведущей тяжело бороться с лишним весом.

Фото: New Magazine New Magazine

Лера Кудрявцева не боится признавать свои недостатки и слабости. Телеведущая признается, что склонна к полноте. Зачастую ей удается поддерживать фигуру в хорошей форме. Однако иногда все-таки случаются срывы и правильное питание отходит на второй план. Женщина очень любит вкусную еду и нередко ей тяжело удержаться от любимых лакомств. Особенно Лера предпочитает наброситься на еду в темное время суток после дня ограничений.

«Я люблю ночь. Люблю, когда все спят, и это твое время. Люблю есть по ночам (много), а утром ругаться, что опять лишние два кг. И когда я становлюсь жирной, говорю: «Горит сарай — гори и хата», — и начинаю жрать еще больше. Вот и сейчас лежу и думаю, что у меня в холодильнике. Пошла к холодильнику», — признается знаменитость.

Впрочем, позже она берет себя в руки и скидывает лишний вес.

Кудрявцева всегда честна со своими фолловерами. Она не скрывает, что ретуширует свои фотографии. Она без стеснения заявляет, что на каждой фотографии присутствует фотошоп.

«Я вообще без фотошопа не выкладываю ни одну фотографию, и что? Я сразу говорю, здесь все фотошоп! Каждому в себе что-то не нравится. И это нормально», — говорит звезда.