Пластика лица и три жены: какие секреты скрывает Игорь Верник

На телеканале ТНТ вышел новый сезон сериала «Игра на выживание». В нем известный актер и шоумен Игорь Верник исполнил главную роль. Однако, увидев первые кадры премьеры, фанаты ужаснулись – что стало с красивым лицом артиста? Поклонники отметили, что Верник стал хуже выглядеть, а причина такого преображения не известна.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Многие заподозрили, что актер может быть болен, но сам Игорь не сообщал о плохом самочувствии в последнее время. Также второй причиной изменения во внешности может служить неудачная пластическая операция. Ведь Вернику не так давно исполнилось 59 лет.

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Однако узнать правду о личной жизни актера не так-то легко, ведь он предпочитает держать все происходящее под секретом.

Известно, что Игорь Верник невероятный трудоголик, и уже много лет совмещает карьеру актера, шоумена и телеведущего. Но работа не позволяла артисту построить крепкую семью, о которой он так мечтал.

Артист пытался найти настоящую любовь, но сталкивался лишь с разочарованиями. Верник был женат трижды. Первой его супругой стала выпускница факультета иностранных языков Маргарита. Детей в браке не было, так как Игорь просил избранницу делать аборты, о чем потом очень сильно пожалел.

Второй женой актера стала Мария Казакова. Она была младше его на 14 лет. Супруга подарила Игорю долгожданного ребенка – сына Григория, который пошел по стопам отца и стал актером. Однако союз с Марией был несчастливым, и Верник очень сильно страдал, когда Казакова уехала в Америку, оставив его одного.

В прошлом месяце артист решил попытать счастье в браке еще раз и женился на кинопродюсере Наталье Шнейдеровой. Она моложе Игоря Верника на 16 лет. Сейчас актер счастлив и говорит, что нашел властную женщину, рядом с которой может проявлять слабость.