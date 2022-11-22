Корчевников признался, что любил Дарью Мельникову

Российский актер и телеведущий Борис Корчевников сделал неожиданное признание. Он рассказал, что годами ранее был влюблен в коллегу, актрису Дарью Мальникову.

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Так, звезда "Кадетства" питал симпатиюк звезде "Папиных дочек", но взаимности не получил. Актриса тога симпатизировала другму актеру из "Кадетства", Александру Головину.

«Был очень давно влюблен в Дашу Мельникову, потому что она невероятная. Даша нравилась мне с "Папиных дочек". И тут я читаю ее интервью, в котором она рассказывает про чувства к Головину», — рассказал Корчевников в передачи «Судьба человека».

Однако с Головиным Мельникова отношения не построила, потому что он тогда относился к ней как к младшей сестре - Дарья тогда еще была несовершеннолетней.

Позже Мельникова вышла замуж за другого популярного актера, Артура Смольянинова и родила в браке двоих сыновей. Однако в 2021 пара распалась. После развода Смольянинов отправился за границу, а Дарья с детьми осталась на родине.