С кем встречается Эндрю Гарфилд

Новая пассия звезды «Человека-паука» тоже актриса. Фиби Дайневор сыграла одну из главных ролей в сериале «Бриджертоны». Голубков заметили на вечеринке премии журнала GQ «Мужчина года» в Лондоне: на самой церемонии Эндрю и Фиби избегали встречи, но на афтерпати не могли оторваться друг от друга.
По словам инсайдеров издания The Sun, актеры мгновенно нашли общий язык.
«Они сразу же сошлись, возникло немедленное влечение», — сообщил источник.
Вечеринку Эндрю и Фиби покинули вместе. Но на этом история не закончилась. Инсайдеры рассказали, что актеры продолжают активно общаться:
«Это, конечно, не разовая встреча. Они виделись снова и вели себя как настоящая пара».
К слову, Эндрю Гарфилд тот еще Казанова: несколько лет актер встречался с коллегой по фильму Эммой Стоун (и расстался с ней прямо перед свадьбой), всего четыре месяца длился его роман с певицей Ритой Орой и целых шесть — с моделью Алиссой Миллер. С лета «супергерой» был свободен, и вот назрела новая интрижка… а может, любовь всей жизни, кто его знает? И хотя общих фотографий у Эндрю и Фиби пока нет, мы доверяем интуиции: если что-то выглядит как роман, это роман!