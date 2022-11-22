Дима Билан задумался о покупке дома в российском селе

Российский певец Дима Билан задумался о покупке дома в селе Пестрецы в Республике Татарстан. Раньше там проживал дед артиста, сообщает «Татар-информ».

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Речь идет о старом деревянном доме с заброшенным участком, где певец в детстве проводил много времени. По словам проживающей на соседнем участке Любови Марковой, Билан планирует приобрести и восстановить жилье деда, но пока не решился на сделку.

«Дима при покупке дома, конечно, изначально хотел тишины, спокойствия, но я его предупредила, что здесь это навряд ли получится. Каждый день приезжают журналисты, снимают... Дима пока думает», — поделилась женщина.