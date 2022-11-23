Отец Фриске рассказал, что дочь до сих пор приходит к нему во снах

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов признался в беседе с mk.ru, что певица до сих пор приходит к нему во снах.
По словам Копылова, покойная дочь сейчас ему снится намного реже, чем раньше. Он добавил, что артистка часто приходит к отцу во снах в детском возрасте.
«Однажды мы были с ней на концерте, она выступала в летнем амфитеатре. Жанна поет, а музыки не слышно. Я перепрыгнул через забор, повернул колонки в зрительный зал. Она была в красивом платье со шлейфом, идет среди зрителей, а я ей кричу: «Жанна, я все наладил, уже можешь петь. Все слышно». Вот такой сон был», — рассказал отец Фриске.
Как заявил Копылов, несмотря на то, что певица умерла 7 лет назад — «время совсем не лечит». Более того, чем больше времени проходит, тем тяжелее становится семье.
Ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что смерть Фриске «предначертана свыше».