Отец Фриске рассказал, что дочь до сих пор приходит к нему во снах

«Однажды мы были с ней на концерте, она выступала в летнем амфитеатре. Жанна поет, а музыки не слышно. Я перепрыгнул через забор, повернул колонки в зрительный зал. Она была в красивом платье со шлейфом, идет среди зрителей, а я ей кричу: «Жанна, я все наладил, уже можешь петь. Все слышно». Вот такой сон был», — рассказал отец Фриске.