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3 часа назад

Отец Жанны Фриске рассказал, что певица до сих пор приходит к нему во снах

Газета.Ruиещё 1

Отец Жанны Фриске Владимир Копылов признался в беседе с mk.ru, что певица до сих пор приходит к нему во снах.

Отец Фриске рассказал, что дочь до сих пор приходит к нему во снах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Копылова, покойная дочь сейчас ему снится намного реже, чем раньше. Он добавил, что артистка часто приходит к отцу во снах в детском возрасте.

«Однажды мы были с ней на концерте, она выступала в летнем амфитеатре. Жанна поет, а музыки не слышно. Я перепрыгнул через забор, повернул колонки в зрительный зал. Она была в красивом платье со шлейфом, идет среди зрителей, а я ей кричу: «Жанна, я все наладил, уже можешь петь. Все слышно». Вот такой сон был», — рассказал отец Фриске.

Как заявил Копылов, несмотря на то, что певица умерла 7 лет назад — «время совсем не лечит». Более того, чем больше времени проходит, тем тяжелее становится семье.

Ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что смерть Фриске «предначертана свыше».

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