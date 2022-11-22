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15 часов назад

У Даны Борисовой пропал муж

Passion.ru

Дана Борисова отсудила алименты в 70 тысяч в месяц у супруга с зарплатой 25 тысяч рублей.

У Даны Борисовой пропал муж
Фото: Passion.ruPassion.ru

Беспрецедентное решение Дорогомиловского суда Москвы заставит многих алиментщиков серьезно забеспокоиться.

Бывший муж телеведущей Максим Аксенов давно не платит алименты на содержание своей 15-летней дочери Полины. На всех предыдущих судебных заседаниях он предоставлял справку о доходах, не превышающих 25 рублей в месяц. При этом, являясь учредителем и генеральным директором фирмы с официальной годовой доходностью в 56 миллионов.

На этот раз адвокат, представляющий интересы матери, запросил с ответчика не процент от его дохода, а половину фиксированной суммы, которая тратится по документам на содержание и образование ребенка. Вторая половина ложиться на мать. Суд признал справедливость этого требования, учел все чеки и квитанции на общую сумму в 140 тысяч рублей в месяц. И обязал Максима Аксенова оплачивать свою половину.

Сообщается, что после такого решения экс-супруг перестал отвечать на звонки и выходить на контакты с бывшей семьей.

Ну, впрочем, впереди у него – контакты с судебными приставами.

Звёзды,Алименты,Максим Аксенов,Дана Борисова,
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