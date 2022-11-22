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1 час назад

Эмили Ратаковски заблокировала в соцсетях пародировавшую ее полную блогершу

Lenta.ru

Американская модель Эмили Ратаковски заблокировала австралийской полной блогерше Селеста Барбер, известной своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, доступ к своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Соответствующее сообщение появилось на сайте радиостанции Nova.

Ратаковски заблокировала пародировавшую ее полную блогершу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В беседе с журналистами Селеста Барбер напомнила, что в прошлом году повторила фото манекенщицы, на котором та была запечатлена в коричневых плавках от бикини.

«Нам надоело, что вы объективируете наши тела! Кроме того, вот моя попа», — с иронией подписала публикацию артистка.

Однако, по ее словам, тот пост вызвал недовольство со стороны фанатов Ратаковски. Кроме того, сама модель заблокировала женщину в соцсети.

«Она имеет право злиться на подобные пародии», — сказала она и отметила, что после этого случая звезда так и не открыла ей доступ к своему аккаунту.

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