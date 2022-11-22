Ратаковски заблокировала пародировавшую ее полную блогершу

Американская модель Эмили Ратаковски заблокировала австралийской полной блогерше Селеста Барбер, известной своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, доступ к своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Соответствующее сообщение появилось на сайте радиостанции Nova.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В беседе с журналистами Селеста Барбер напомнила, что в прошлом году повторила фото манекенщицы, на котором та была запечатлена в коричневых плавках от бикини.

«Нам надоело, что вы объективируете наши тела! Кроме того, вот моя попа», — с иронией подписала публикацию артистка.

Однако, по ее словам, тот пост вызвал недовольство со стороны фанатов Ратаковски. Кроме того, сама модель заблокировала женщину в соцсети.