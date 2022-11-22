Как выглядит особняк за 16 миллионов долларов, в котором живут Ева Мендес и Райан Гослинг

Время в Австралии пара проводит весьма плодотворно: Райан Гослинг снимается в «Падшем парне», а Ева Мендес активно занимается благотворительностью и дразнит фанатов серийными намеками на тайную свадьбу с отцом своих детей. Переезд на новый континент — не повод отказывать себе в красивой жизни: не ютиться же в отеле, когда можешь себе позволить снять особняк стоимостью 16 миллионов долларов.

Фото: Super.ru Super.ru

Поместье площадью 2167 квадратных метров расположено в модном районе Сиднея Дарлингхерст. В доме есть семь ванных, две комнаты для гостей, библиотека, солярий, банкетный зал и большой зимний сад. В обеденном зале — роскошная мебель из ценного красного дерева.

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Здесь же старинный рояль, представительный камин и изящные арочные окна. Для любителей пригубить в доме предусмотрен винный погреб. Домик может привлечь не только фанатов, поэтому Райан и Ева установили защитные экраны и дополнительные камеры безопасности.

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