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49 минут назад

Как выглядит особняк за 16 миллионов долларов, в котором живут Ева Мендес и Райан Гослинг

Super.ru

Время в Австралии пара проводит весьма плодотворно: Райан Гослинг снимается в «Падшем парне», а Ева Мендес активно занимается благотворительностью и дразнит фанатов серийными намеками на тайную свадьбу с отцом своих детей. Переезд на новый континент — не повод отказывать себе в красивой жизни: не ютиться же в отеле, когда можешь себе позволить снять особняк стоимостью 16 миллионов долларов.

Как выглядит особняк за 16 миллионов долларов, в котором живут Ева Мендес и Райан Гослинг
Фото: Super.ruSuper.ru

Поместье площадью 2167 квадратных метров расположено в модном районе Сиднея Дарлингхерст. В доме есть семь ванных, две комнаты для гостей, библиотека, солярий, банкетный зал и большой зимний сад. В обеденном зале — роскошная мебель из ценного красного дерева.

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Здесь же старинный рояль, представительный камин и изящные арочные окна. Для любителей пригубить в доме предусмотрен винный погреб. Домик может привлечь не только фанатов, поэтому Райан и Ева установили защитные экраны и дополнительные камеры безопасности.

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Известно, что поместье принадлежит Базу Лурману, режиссеру фильмов «Мулен Руж!» и «Великий Гэтсби». Вместе с супругой он арендовал дом с 1997 года, а в 2006-м купил его за 10 миллионов долларов. Ранее собщалось, что знаменитость особняк продает. Кажется, сдавать в аренду его оказалось выгоднее. Таким голубкам, как Ева Мендес и Райан Гослинг, нужно временное гнездышко!

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