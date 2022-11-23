Татьяна Васильева стала бабушкой в пятый раз

У артистки появилась на свет внучка.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Невестка 75-летней актрисы Татьяны Васильевой недавно рассекретила свою беременность. А уже сегодня Мария Болонкина стала мамой.

Сама актриса не поделилась радостным событием, также хранит молчание и ее сын Филипп. Однако в своем личном блоге ее коллега Ефим Шифрин разместил пост, в котором раскрыл все карты.

«Сегодня у Тани Васильевой родилась внучка Сарра! Поздравляю Филиппа и Машу Васильевых с еще одной девочкой в семье! У бабушки сегодня отличное настроение в преддверии спектакля в Тюмени!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — сообщил актер.