Татьяна Васильева стала бабушкой в пятый раз

У артистки появилась на свет внучка.
Невестка 75-летней актрисы Татьяны Васильевой недавно рассекретила свою беременность. А уже сегодня Мария Болонкина стала мамой.
Сама актриса не поделилась радостным событием, также хранит молчание и ее сын Филипп. Однако в своем личном блоге ее коллега Ефим Шифрин разместил пост, в котором раскрыл все карты.
«Сегодня у Тани Васильевой родилась внучка Сарра! Поздравляю Филиппа и Машу Васильевых с еще одной девочкой в семье! У бабушки сегодня отличное настроение в преддверии спектакля в Тюмени!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — сообщил актер.
Напомним, Мария и Филипп женаты с 2016 года. Пара воспитывает дочь Мирру. Также у мужчины есть сыновья Иван и Григорий от других отношений. У дочери знаменитости Елизаветы тоже есть ребенок — сын Адам, которого она воспитывает одна.