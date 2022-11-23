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2 часа назад

Татьяна Васильева стала бабушкой в пятый раз

WomanHit.ruиещё 1

У артистки появилась на свет внучка.

Татьяна Васильева стала бабушкой в пятый раз
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Невестка 75-летней актрисы Татьяны Васильевой недавно рассекретила свою беременность. А уже сегодня Мария Болонкина стала мамой.

Сама актриса не поделилась радостным событием, также хранит молчание и ее сын Филипп. Однако в своем личном блоге ее коллега Ефим Шифрин разместил пост, в котором раскрыл все карты.

«Сегодня у Тани Васильевой родилась внучка Сарра! Поздравляю Филиппа и Машу Васильевых с еще одной девочкой в семье! У бабушки сегодня отличное настроение в преддверии спектакля в Тюмени!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — сообщил актер.

Напомним, Мария и Филипп женаты с 2016 года. Пара воспитывает дочь Мирру. Также у мужчины есть сыновья Иван и Григорий от других отношений. У дочери знаменитости Елизаветы тоже есть ребенок — сын Адам, которого она воспитывает одна.

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