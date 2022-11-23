Звезда «Дома-2» чуть не погибла из-за совета тренера

Бывшая участница российского реалити-шоу «Дом-2» Лиза Полыгалова тщательно следит за фигурой — девушка увлекается фитнес-бикини. Правда, путь к телу мечты был нелегок: однажды Лиза чуть не погибла.
«Очень часто наши мечты затуманивают рассудок и приводят к нежелательным последствиям», — написала Лиза в своем телеграм-канале. Девушка рассказала, как начался ее путь в спорте. Изнурительные тренировки и скудное питание накануне соревнования привели к истощению — тогда тренер посоветовал Лизе вколоть двойную дозу витамина С. «Лечение» могло стать роковым.
Девушка еще не знала, что «сушка» и препарат несовместимы. В ночь перед турниром Лизе стало плохо: в глазах темнело, живот болел — организм был обезвожен.
«Было чувство, что кровь стала кипятком и из ног поднималась в голову. Мне казалось, что это конец», — поделилась девушка.
К счастью, все обошлось. Пользуясь случаем, напоминаем: даже самый хороший тренер — это не врач!