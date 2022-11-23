Звезда «Дома-2» чуть не погибла из-за совета тренера

«Очень часто наши мечты затуманивают рассудок и приводят к нежелательным последствиям», — написала Лиза в своем телеграм-канале. Девушка рассказала, как начался ее путь в спорте. Изнурительные тренировки и скудное питание накануне соревнования привели к истощению — тогда тренер посоветовал Лизе вколоть двойную дозу витамина С. «Лечение» могло стать роковым.