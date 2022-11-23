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48 минут назад

Как Анфисе Чеховой удалось похудеть на 30 килограммов

Слово и Дело

Отказ от употребления сахара позволил телеведущей Анфисе Чеховой сбросить 30 килограммов. Об этом звезда рассказала в социальных сетях.

Как Анфисе Чеховой удалось похудеть на 30 килограммов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Чехова очень похорошела в последнее время. Звезда уверяет, что такой результат не является делом рук пластических хирургов и жестких диет. Однако ей пришлось серьезно пересмотреть свое питание.

Чуть ли не важнейшим пунктом в новой системе Чехова назвала отказ от сахара. По словам актрисы, это решение разделило ее жизнь на «до» и «после». Оно положительно отразилось и на ее психологическом здоровье. Еще, добавила ведущая, сахар – отличное питание для паразитов, живущих в организме.

Звёзды,Анфиса Чехова,
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