Бузову заметили на свидании с экс-участником «Дома-2»

36-летняя певица Ольга Бузова была замечена за беседой в дорогом ресторане с экс-участником «Дома-2» 27-летним Романом Гриценко .

Напомним, что в свое время Гриценко, будучи участником телестройки, ухаживал за Бузовой и старался добиться ее расположения. Однако отношений у пары не сложилось, так как телеведущая не ответила взаимностью парню.