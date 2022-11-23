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2 часа назад

Бузову заметили на свидании с экс-участником «Дома-2»

runews24.ru

36-летняя певица Ольга Бузова была замечена за беседой в дорогом ресторане с экс-участником «Дома-2» 27-летним Романом Гриценко.

Бузову заметили на свидании с экс-участником «Дома-2»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Напомним, что в свое время Гриценко, будучи участником телестройки, ухаживал за Бузовой и старался добиться ее расположения. Однако отношений у пары не сложилось, так как телеведущая не ответила взаимностью парню.

Накануне певицу с экс-участником телепроекта заметили в ресторане «Моска-Сити», передает Starhit. Пара мило беседовала в укромном месте, а после покинула заведения, разойдясь в разные стороны.

«Счет за ужин закрыл мужчина. Из кафе Бузова со своим спутником вышли в обнимку, но разошлись порознь», — рассказал подробности того вечера сотрудник заведения.

Звёзды,Роман Гриценко,Ольга Бузова,
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