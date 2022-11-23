Седокова продемонстрировала грудь во время ужина

Исполнительница похвасталась роскошными прелестями.
Певица Анна Седокова обладает роскошными формами. Поэтому артистка довольно часто делится с подписчиками откровенными фотографиями. Вот и сейчас исполнительница поделилась пикантным видео.
На нем Анна продемонстрировала свое эффектное декольте. При этом Седокова показала свой ужин — артистка заказала себе роллы.
«Я решила измениться. Так что готовьтесь к переменам. Мои уже в шоке. И пока у меня обед я покажу вам часть шикарного праздника вечера» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила звезда.