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1 час назад

Седокова продемонстрировала грудь во время ужина

WomanHit.ru

Исполнительница похвасталась роскошными прелестями.

Седокова продемонстрировала грудь во время ужина
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Певица Анна Седокова обладает роскошными формами. Поэтому артистка довольно часто делится с подписчиками откровенными фотографиями. Вот и сейчас исполнительница поделилась пикантным видео.

На нем Анна продемонстрировала свое эффектное декольте. При этом Седокова показала свой ужин — артистка заказала себе роллы.

«Я решила измениться. Так что готовьтесь к переменам. Мои уже в шоке. И пока у меня обед я покажу вам часть шикарного праздника вечера» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила звезда.

Звёзды,Анна Седокова,
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