Модель Эмили Ратаковски встречается с двумя мужчинами одновременно — диджеем Орацио Риспо и бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном. Об этом сообщает Page Six.
Месяц назад папарацци засняли Эмили Ратаковски за поцелуями с диджеем Орацио Риспо. По данным Page Six, пару по-прежнему связывают романтические отношения, ведь несколько дней назад мужчину сфотографировали под окнами квартиры модели в районе Нью-Йорка Вест-Виллидж.
Интересно, что на прошлой неделе сообщалось, что Эмили Ратаковски встречается с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном. Пару заметили на свидании, после чего их отношения подтвердили инсайдеры. Кроме того, сама модель "подогрела" слухи о романе с комиком, лайкнув соответствующий пост в Twitter.
В июле Эмили Ратаковски развелась с изменившим ей супругом Себастьяном Бер-Макклардом после четырех лет брака и рождения сына Сильвестра Аполло. Вскоре после развода модели приписали интрижку с Брэдом Питтом, однако сплетня не подтвердилась. Более того, оказалось, что актер увлечен Инес де Рамон — бывшей женой звезды "Дневников вампира" Пола Уэсли.