Модель Эмили Ратаковски встречается с двумя мужчинами одновременно — диджеем Орацио Риспо и бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном. Об этом сообщает Page Six.

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Месяц назад папарацци засняли Эмили Ратаковски за поцелуями с диджеем Орацио Риспо. По данным Page Six, пару по-прежнему связывают романтические отношения, ведь несколько дней назад мужчину сфотографировали под окнами квартиры модели в районе Нью-Йорка Вест-Виллидж.

Интересно, что на прошлой неделе сообщалось, что Эмили Ратаковски встречается с бывшим бойфрендом Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном. Пару заметили на свидании, после чего их отношения подтвердили инсайдеры. Кроме того, сама модель "подогрела" слухи о романе с комиком, лайкнув соответствующий пост в Twitter.