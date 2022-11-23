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57 минут назад

Ирина Шейк снялась в маске из золота и платье-комбинации с голой спиной

Газета.Ru

Супермодель Ирина Шейк опубликовала серию откровенных фотографий из личного архива. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Ирина Шейк снялась в маске из золота и платье с голой спиной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

36-летняя модель снова снялась в маске из 24-каратного золота от любимого бренда Mimi Luzon. На снимке она позирует в черном платье-комбинации с голой спиной.

Для фотографии Ирина Шейк распустила волосы с легкими локонами. На других фотографиях она позировала в нижнем белье и украшениях из золота с бриллиантами.

В комментариях поклонники отметили красоту модели без макияжа и написали: "Шикарна", "Вот это сексуальная фигура", "Бомба", "В чем секрет такой привлекательности?", "Самая красивая модель", "Красотка", "Просто огонь", "Невероятно сексуальная".

Вместе с брендом Mimi Luzon, который принадлежит косметологу модели, Ирина Шейк выпустила маски из золота для губ с двумя шагами. Первый — восстанавливающая маска, которая хорошо питает и увлажняет, помогая устранить трещины и другие последствия сухости губ. Второй этап — патч из 24-каратного золота, который придаст дополнительное сияние.

Звёзды,Ирина Шейк,
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