Ирина Шейк снялась в маске из золота и платье с голой спиной

Супермодель Ирина Шейк опубликовала серию откровенных фотографий из личного архива. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

36-летняя модель снова снялась в маске из 24-каратного золота от любимого бренда Mimi Luzon. На снимке она позирует в черном платье-комбинации с голой спиной.

Для фотографии Ирина Шейк распустила волосы с легкими локонами. На других фотографиях она позировала в нижнем белье и украшениях из золота с бриллиантами.

В комментариях поклонники отметили красоту модели без макияжа и написали: "Шикарна", "Вот это сексуальная фигура", "Бомба", "В чем секрет такой привлекательности?", "Самая красивая модель", "Красотка", "Просто огонь", "Невероятно сексуальная".