Ирина Шейк снялась в маске из золота и платье с голой спиной

Супермодель Ирина Шейк опубликовала серию откровенных фотографий из личного архива. Снимками она поделилась в социальных сетях.
36-летняя модель снова снялась в маске из 24-каратного золота от любимого бренда Mimi Luzon. На снимке она позирует в черном платье-комбинации с голой спиной.
Для фотографии Ирина Шейк распустила волосы с легкими локонами. На других фотографиях она позировала в нижнем белье и украшениях из золота с бриллиантами.
В комментариях поклонники отметили красоту модели без макияжа и написали: "Шикарна", "Вот это сексуальная фигура", "Бомба", "В чем секрет такой привлекательности?", "Самая красивая модель", "Красотка", "Просто огонь", "Невероятно сексуальная".
Вместе с брендом Mimi Luzon, который принадлежит косметологу модели, Ирина Шейк выпустила маски из золота для губ с двумя шагами. Первый — восстанавливающая маска, которая хорошо питает и увлажняет, помогая устранить трещины и другие последствия сухости губ. Второй этап — патч из 24-каратного золота, который придаст дополнительное сияние.