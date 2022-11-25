Модель, супруга бизнесмена Александра Лебедева Елена Перминова ответила на обвинения в эскорте. Соответствующий комментарий она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

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Елена Перминова пожаловалась подписчикам на то, что один из пользователей написал ей в директ следующее сообщение: «Привет, ты не эскорт?». «Сколько еще надо детей родить, чтобы тебя не принимали за эскорт?», — возмутилась модель.

Модель Елена Перминова состоит в браке с бизнесменом Александром Лебедевым, который старше нее на 27 лет. Супруги воспитывают четверых детей: 13-летнего Никиту, 11-летнего Егора, 8-летнюю Арину и годовалого Александра.