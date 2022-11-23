15 знаменитых мужчин, которые с годами стали выглядеть лучше

Звезды — они такие: еще вчера были обаятельными парнишками, от которых хотелось иметь детей, а сегодня опухли и потеряли копну волос. Но не в этот раз: Super собрал примеры великолепного старения!

Фото: Super.ru Super.ru

Федор Бондарчук

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Когда Бог начинает кого-то любить, то посылает ему красивую лысину. Волосатость придавала Бондарчуку особый гангста-флер. С каждым потерянным волосом мастер приобретал рассудительность, расставлял по местам умные морщинки и оттачивал выразительность взгляда, чтобы собеседник пялился в глаза, а не проедал плешь.

Баста

Молодой Баста был похож на рэпера, который никогда не станет знаменитым. Сегодняшний Баста — воплощение суровости: мудрость мерещится нам в каждом его слове, даже когда он молчит. А всего-то немного раздобрел и нашел приличного брадобрея. Баста и точка!

Иван Охлобыстин

Выглядел как растрепанный рыжий бес, которого выгнали из Sex Pistols за неуспеваемость и прыщи. Теперь Охлобыстин — импозантный товарищ с горящим взором и слепящим стилем. Да, Иван по-прежнему резковат, но теперь его не примешь за городского сумасшедшего в очереди.

Семен Слепаков

Волосы изрядно выручили бывшего капитана команды КВН: на макушке их стало меньше, на подбородке — больше. Отныне Слепаков валяет дурака с очень умным видом и может выдать себя за олигарха. Не замуж, а на экране.

Юрий Семин

Бывший тренер московского «Локомотива» прославился своим легендарным «петушком» — шапочкой, одно время приумножавшей уродливость русского футбола. На закате карьеры Семин облагородился, как Гэндальф после реинкарнации: обзавелся шарфиком, манерами и совсем не выглядит как школьный физрук.

Василий и Алексей Березуцкие

Редкая возможность полюбоваться, как выросли сразу два гадких утенка-близнеца. Бывшие игроки футбольного ЦСКА братья Березуцкие не славились привлекательностью. С годами их научились различать, для чего Василию пришлось сломать нос. Теперь они выглядят на 10 из 10 по шкале Бекхэма!

Билл и Том Каулитцы

За границей тоже случаются близнецы, вы же не думали, что это чисто российский феномен! Двадцать лет назад братья Каулитцы покорили своей музыкой детские сады всей планеты. Казалось, что они безнадежны и из них не вырастет ничего путного. Но мы ошиблись: Билл и Том заматерели так, что теперь их возьмут в любую рок-группу без экзаменов.

Рома Зверь

Стенания школьниц по «Зверям» в начале века были загадкой для ученых. Ведь по юности Зверь смотрелся, как типовой рок-н-ролльный чудила. Теперь Рома возмужал и стал походить на обложки рок-журналов 1980-х. А ведь ничего особенно с собой и не делал, просто накинул несколько годков в паспорте. Природная аномалия!

Валерий Карпин

Большой путь пробежал наш футболист по карьерной лестнице: от полузащитника «Спартака» до тренера российской сборной. На бегу Карпин научился улыбаться, как в рекламе зубной пасты, причесываться, как в рекламе шампуня, и щуриться, как в рекламе прищура. Совсем другой человек! Может, и впрямь подменили. А куда схоронили тело настоящего Карпина? Темное дело.

Мэттью Льюис

Невилл Долгопупс был самым невзрачным из шайки Гарри Поттера. Однако пока вся команда маялась дурью, сношалась и спивалась, Мэттью бегал кругами по фитнес-клубу и обрастал аристократической щетиной. Результат будет поражать все человечество еще много столетий.

Дэйв Гаан

Фронтмен Depeche Mode поначалу выглядел как внебрачный сын клоуна из шапито. Никто не обращал на это внимания, ибо для английских поп-звезд это считалось нормой. Он смотрелся получше, чем остальные трое из группы (можете себе это представить?). Жертвы богу Аполлону и темные рок-ритуалы сделали свое дело: музыка стала мрачнее и Дэйв тоже, а мрак оказался ему к лицу. Не пытайтесь повторить такое на своих детях, результат может варьироваться.

Серхио Рамос

На защитника Серхио Рамоса времен «Севильи» без смеха смотреть невозможно. Да, мы знаем, что футболистов не набирают в школах фотомоделей, однако должен быть какой-то хоть минимальный фейсконтроль. До Рамоса это с годами доперло, что для спортсменов редкая сообразительность: он занялся не только футболом, но и собой. Результат — на табло, то есть на лице.

Том Харди