Орлова призналась, что не против партнерских родов

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в социальных сетях, что не против партнерских родов.

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Орлова уточнила, что они пока с мужем не решили, будет ли супруг присутствовать во время рождения малыша.

По мнению артистки, последнее слово в данном вопросе остается за возлюбленным. Сама она не возражает.

"Партнерские роды с доктором - 100%", - пошутила певица.