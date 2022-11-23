Орлова призналась, что не против партнерских родов

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в социальных сетях, что не против партнерских родов.
Орлова уточнила, что они пока с мужем не решили, будет ли супруг присутствовать во время рождения малыша.
По мнению артистки, последнее слово в данном вопросе остается за возлюбленным. Сама она не возражает.
"Партнерские роды с доктором - 100%", - пошутила певица.
Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий.
13 ноября Орлова отметила свое 45-летие. На нем присутствовали Анна Седокова, Ксения Бородина, Лаура Джугелия, Марина Юдашкина и Жасмин. Во время мероприятия ведущая исполнила композицию песню Любови Успенской "К единственному, нежному", посвятив ее мужу.