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2 часа назад

Орлова призналась, что не против партнерских родов

Газета.Ru

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в социальных сетях, что не против партнерских родов.

Орлова призналась, что не против партнерских родов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Орлова уточнила, что они пока с мужем не решили, будет ли супруг присутствовать во время рождения малыша.

По мнению артистки, последнее слово в данном вопросе остается за возлюбленным. Сама она не возражает.

"Партнерские роды с доктором - 100%", - пошутила певица.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий.

13 ноября Орлова отметила свое 45-летие. На нем присутствовали Анна Седокова, Ксения Бородина, Лаура Джугелия, Марина Юдашкина и Жасмин. Во время мероприятия ведущая исполнила композицию песню Любови Успенской "К единственному, нежному", посвятив ее мужу.

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