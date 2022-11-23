Канье Уэст хвастался перед своими сотрудниками откровенными фото Ким Кардашьян

Музыканта считают не самым адекватным руководителем.

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Американские СМИ нередко рассказывают безумные истории о том, как ведет себя рэпер Канье Уэст с членами своей команды и как может уволить фактически на ровном месте.

Новой историей о «неадекватном начальнике» поделились с журналистами бывшие сотрудники офиса Уэста.

Один из них признался, что несколько лет назад при приеме на работу Уэст показал ему фотографию с обнаженной Ким Кардашьян и спросил: «Знаешь, кто это?».

На утвердительный ответ музыкант заявил, что теперь «ты не просто знаешь, а знаешь слишком много для того, чтобы болтать об этом».

Другому сотруднику в обеденный перерыв Уэст дал посмотреть откровенный постельный ролик с Ким и собой в главной роли.