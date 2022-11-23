Канье Уэст хвастался перед своими сотрудниками откровенными фото Ким Кардашьян

Музыканта считают не самым адекватным руководителем.
Американские СМИ нередко рассказывают безумные истории о том, как ведет себя рэпер Канье Уэст с членами своей команды и как может уволить фактически на ровном месте.
Новой историей о «неадекватном начальнике» поделились с журналистами бывшие сотрудники офиса Уэста.
Один из них признался, что несколько лет назад при приеме на работу Уэст показал ему фотографию с обнаженной Ким Кардашьян и спросил: «Знаешь, кто это?».
На утвердительный ответ музыкант заявил, что теперь «ты не просто знаешь, а знаешь слишком много для того, чтобы болтать об этом».
Другому сотруднику в обеденный перерыв Уэст дал посмотреть откровенный постельный ролик с Ким и собой в главной роли.
По словам бывших работников, у Канье была такая манера запугивания своих подчиненных, которым он сначала выдавал важную информацию, а потом намекал на «слишком много знаешь». Ким Кардашьян от таких методов тогда еще законного супруга едва ли было легче.