Бузова появилась на публике в платье за 145 тыс. рублей

Телеведущую и певицу Ольгу Бузову объявили «Иконой стиля». За соответствующей статуэткой звезда поднялась на сцену в платье Dolce&Gabbana за 145 тыс. рублей.

В минувший вторник, 22 ноября, в банкетном зале ресторана Modus в Москве прошла ежегодная церемония вручения премии журнала Оксаны Федоровой Moda Topical. Победительницей Topical Style Awards 2022 в номинации «Икона стиля» стала Ольга Бузова. Телеведущая и певица пришла за наградой в фиолетовом платье в пол, расшитом пайетками, от Dolce&Gabbana. На официальном сайте итальянского модного Дома это платье продается за €2300 (145 тысяч рублей).