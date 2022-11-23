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3 часа назад

Объявленная "Иконой стиля" Ольга Бузова появилась на публике в платье за 145 тыс. рублей

Газета.Ru

Телеведущую и певицу Ольгу Бузову объявили «Иконой стиля». За соответствующей статуэткой звезда поднялась на сцену в платье Dolce&Gabbana за 145 тыс. рублей.

Бузова появилась на публике в платье за 145 тыс. рублей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший вторник, 22 ноября, в банкетном зале ресторана Modus в Москве прошла ежегодная церемония вручения премии журнала Оксаны Федоровой Moda Topical. Победительницей Topical Style Awards 2022 в номинации «Икона стиля» стала Ольга Бузова. Телеведущая и певица пришла за наградой в фиолетовом платье в пол, расшитом пайетками, от Dolce&Gabbana. На официальном сайте итальянского модного Дома это платье продается за €2300 (145 тысяч рублей).

Помимо Ольги Бузовой, статуэтки также получили Мари Краймбрери («Самая стильная 2022»), Ляйсан Утяшева («Самая стильная ведущая»), Artik&Asti («Стильная группа»), Анна Седокова («Топ-хит»), ST («Стильный рэп-исполнитель»), Юлия Савичева («Стильная премьера»), Жасмин и Эмин Агаларов («Лучшая дуэтная песня»), Согдиана («Очарование и шик»), Елена Летучая («Лучшее YouTube-шоу») и Вячеслав Макаров («Стильный ведущий»).

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Ольга Бузова скопировала образ Ким Кардашьян.

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