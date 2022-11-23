Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
1 час назад

56-летняя Синди Кроуфорд станцевала в обтягивающем платье с декольте

Газета.Ru

Супермодель Синди Кроуфорд станцевала в обтягивающем платье с декольте. Соответствующим видеороликом она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

56-летняя Кроуфорд станцевала в обтягивающем платье с декольте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

56-летняя Синди Кроуфорд выложила в социальных сетях видео, в котором станцевала под песню Ребекки Фергюсон Glitter&Gold. В опубликованном ролике супермодель предстала в блестящем платье с глубоким декольте, которое плотно облегало ее фигуру, и босоножках на шпильке.

Подписчики Синди Кроуфорд восхитились ее внешностью в комментариях. «Королева всех супермоделей», «Любимая супермодель всех времен», «Почти не постарела», «Все еще прекрасна после стольких лет», «Всегда была и будешь красивой», — писали фолловеры.

В ноябре Синди Кроуфорд появилась на обложке журнала Vogue Polska, а также снялась в нижнем белье для издания Haute Living.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что 76-летняя Шер и ее молодой бойфренд не скрывают чувств на публике.

Звёзды,Ребекка Фергюсон,Синди Кроуфорд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители