56-летняя Кроуфорд станцевала в обтягивающем платье с декольте

Супермодель Синди Кроуфорд станцевала в обтягивающем платье с декольте. Соответствующим видеороликом она поделилась с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

56-летняя Синди Кроуфорд выложила в социальных сетях видео, в котором станцевала под песню Ребекки Фергюсон Glitter&Gold. В опубликованном ролике супермодель предстала в блестящем платье с глубоким декольте, которое плотно облегало ее фигуру, и босоножках на шпильке.

Подписчики Синди Кроуфорд восхитились ее внешностью в комментариях. «Королева всех супермоделей», «Любимая супермодель всех времен», «Почти не постарела», «Все еще прекрасна после стольких лет», «Всегда была и будешь красивой», — писали фолловеры.

В ноябре Синди Кроуфорд появилась на обложке журнала Vogue Polska, а также снялась в нижнем белье для издания Haute Living.