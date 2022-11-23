Ксения Алферова поделилась снимком со 100-летней бабушкой

Наша душа большая, если полна любовью, тепло и свет нашей души нужен другим. Могут они оценить или нет — это факты их биографии, не надо этого ждать, а тем более требовать, просто идите вперед и светите. Моей бабушке 100 лет — она всю жизнь живет только так, и посмотрите, какая красивая и светлая, и счастливая! И с ней рядом невероятно хорошо, тепло и уютно. Всем без исключения, — поделилась знаменитость.