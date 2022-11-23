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37 минут назад

Беременная третьим ребенком Бехати Принслу выложила фото в белье и бумажной короне

Газета.Ru

Супермодель Бехати Принслу, беременная сейчас третьим ребенком, опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серию откровенных, но при этом комических фото. Об этом сообщает Just Jared.

Беременная третьим ребенком Бехати Принслу выложила забавные фото
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фотографу Хью Липпо супруга фронтмена группы Maroon 5 Адама Левина позировала в задранной майке-алкоголичке и спущенных на бедра тренировочных штанах, белом белье и маске сказочной пони с розовой челкой на лице, а также в сексуальном боди, открывающем живот и грудь. На некоторых снимках голову Бехати Принслу украшает бумажная корона из Burger King.

Снимки сопровождаются подписью «Ребенок №3» и разнообразными эмодзи — в виде радуги, инопланетянина и фейерверка.

Впервые Бехати Принслу опубликовала снимок, на котором видно, что она беременна в третий раз, в сентябре.

У модели и ее супруга Адама Левина растут двое детей — шестилетняя Дасти Роуз и четырехлетняя Джио Грейс.

Ранее сообщалось, что Адам Левин и Бехати Принслу вышли на прогулку с дочерью на фоне скандала с изменами.

Звёзды,Роуз Дасти,Бехати Принсл,Адам Левин,
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