Лель раскрыла правду о конфликте с Кудрявцевой

Певица Катя Лель высказалась о ссоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой на шоу "Суперстар! Возвращение". Комментарий звезды приводит "Телепрограмма".

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам певицы, у Кудрявцевой началась "неадекватная реакция" на песню, которая исполняла Лель. Когда у них начался конфликт, Лолита начала кричать на исполнительницу. По словам Кати Лель, эти детали в эфире не показали.

"Некоторые сцены просто не показали в эфире. Лолита стала кричать на меня прямо на сцене, вести себя очень агрессивно"

На проекте звезды исполняют песни артистов, которые ушли из жизни. Лель выбрала композицию "Мой шоколадный заяц" Пьера Нарцисса. После первых строчек, она перешла на свою собственную песню "Мой мармеладный".