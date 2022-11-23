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2 часа назад

Катя Лель высказалась о конфликте с Лерой Кудрявцевой

Мария Каткова

Певица Катя Лель высказалась о ссоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой на шоу "Суперстар! Возвращение". Комментарий звезды приводит "Телепрограмма".

Лель раскрыла правду о конфликте с Кудрявцевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам певицы, у Кудрявцевой началась "неадекватная реакция" на песню, которая исполняла Лель. Когда у них начался конфликт, Лолита начала кричать на исполнительницу. По словам Кати Лель, эти детали в эфире не показали.

"Некоторые сцены просто не показали в эфире. Лолита стала кричать на меня прямо на сцене, вести себя очень агрессивно"

На проекте звезды исполняют песни артистов, которые ушли из жизни. Лель выбрала композицию "Мой шоколадный заяц" Пьера Нарцисса. После первых строчек, она перешла на свою собственную песню "Мой мармеладный".

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Ранее сообщалось, что Кудрявцева рассказала, как могла стать жертвой бандитов в девяностые.

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