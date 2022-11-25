Лазарев поделился милым фото с подросшими детьми

У Сергея Лазарева плотный гастрольный график. Но дети – это святое! Артист выкроил время на семейный отдых в разгаре ноября. Сергей по стопам коллег не пошел и выбрал для себя небанальное направление — Эмират Рас-Эль-Хайма. "Тут спокойно и тихо! Идеально для семейного отдыха!» — рассказал певец в своем инстаграме (запрещен в РФ).
Накануне артист поделился умилительным фото с малышами — восьмилетним Никитой и четырехлетней Аней. «Мои солнышки», — подписал кадр певец. Детки как две капли воды похожи на своего отца. И что бы ни говорили завистники, Лазарев — отличный папа. Не зря же Ольга Бузова назвала его своим идеалом.