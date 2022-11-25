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3 часа назад

Сергей Лазарев поделился милым фото с подросшими детьми

Super.ruиещё 1

У Сергея Лазарева плотный гастрольный график. Но дети – это святое! Артист выкроил время на семейный отдых в разгаре ноября. Сергей по стопам коллег не пошел и выбрал для себя небанальное направление — Эмират Рас-Эль-Хайма. "Тут спокойно и тихо! Идеально для семейного отдыха!» — рассказал певец в своем инстаграме (запрещен в РФ).

Лазарев поделился милым фото с подросшими детьми
Фото: Super.ruSuper.ru

Накануне артист поделился умилительным фото с малышами — восьмилетним Никитой и четырехлетней Аней. «Мои солнышки», — подписал кадр певец. Детки как две капли воды похожи на своего отца. И что бы ни говорили завистники, Лазарев — отличный папа. Не зря же Ольга Бузова назвала его своим идеалом.

Звёзды,Сергей Лазарев,Ольга Бузова,
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