Лазарев поделился милым фото с подросшими детьми

У Сергея Лазарева плотный гастрольный график. Но дети – это святое! Артист выкроил время на семейный отдых в разгаре ноября. Сергей по стопам коллег не пошел и выбрал для себя небанальное направление — Эмират Рас-Эль-Хайма. "Тут спокойно и тихо! Идеально для семейного отдыха!» — рассказал певец в своем инстаграме (запрещен в РФ).