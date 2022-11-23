«Разрывы связок»: поклонники пришли в ужас от вида Федоровой

44-летняя обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова с годами совсем не меняется. Брюнетка все такая же стройная и привлекательная. Недавно она рассказала о своем новом увлечении, которое привело в ужас поклонников.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Модель показала в соцсетях конструкцию, которая помогает ей разрабатывать растяжку. Некоторые даже решили, что Оксана опробовала БДСМ-качели для экспериментов в постели. Но это оказался спортивный механизм.

Знаменитость рассказала, что занимается только полгода, но уже очень довольна эффектом. По ее словам, она действительно видит результат. Федорова порекомендовала своеобразный тренажер тем, кто ведет малоподвижный образ жизни.

Но специалисты поспешили предупредить всех, кого заинтересовала необычная конструкция. Фитнес-тренер Станислав Милославский считает, что Оксана рискует нажить проблемы со здоровьем.

По словам эксперта, подобный тренажер предназначен для узкого сегмента людей, которые готовы к такой нагрузке.

«У него очень много ограничений: болезни сердца, например, наличие штифтов, разрывы связок. Насколько есть в этом смысл? Одно лечит, другое калечит», – высказался Станислав.

Специалист добавил, что даже со своим опытом не стал бы так тренироваться.