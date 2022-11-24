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2 часа назад

Как сейчас выглядит Аврил Лавин

Super.ruиещё 2

В начале 2000-х песни девчонки со скейтом звучали буквально из каждого утюга. Затем Аврил Лавин сменила любимые мешковатые штаны и галстуки на короткие юбки в клетку и массивные браслеты, но все еще оставалась кумиром миллионов. В какой-то момент слава стала органично спадать, а Аврил исчезла из поля зрения таблоидов. Певица так тщательно скрывала свою жизнь от посторонних глаз, что ходили слухи о ее смерти. Но без паники! Сейчас Аврил 38 лет, и в этом году она выпустила свой седьмой альбом.

Как сейчас выглядит Аврил Лавин
Фото: Super.ruSuper.ru

В какой-то момент певица и правда была на волосок от смерти. После длительных обследований у Аврил диагностировали болезнь Лайма. Почти два года она была прикована к постели, временами не могла дышать и думала, что не выкарабкается. К счастью, певица с болезнью справилась и продолжила музыкальную карьеру.

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Сейчас Аврил помолвлена с музыкантом Дереком Райаном Смитом, который известен под псевдонимом Mod Sun, и вместе с ним путешествует по миру в рамках тура в поддержку нового альбома. По традиции к выходу пластинки девушка сменила имидж, но в этот раз пошла на кардинальные изменения и сделала стрижку — такого в ее биографии еще не было. Не зря говорят, что короткие волосы — прерогатива взрослых женщин. Даже тех, которые все еще выглядят на 17!

Звёзды,Райан Смит,Аврил Лавин,
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