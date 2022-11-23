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2 часа назад

Элджей в прошлом: Настя Ивлеева призналась в любви состоятельному мужчине

Passion.ru

Личная жизнь Насти Ивлеевой давно находится под пристальным наблюдением прессы. На это повлияли и запутанные отношения девушки с экс-супругом Элджеем, и участие звезды в романтическом проекте «Сердце Ивлеевой». Тем не менее на этот раз Настя сама подарила журналистам инфоповод. Так, в своём Telegram-канале она поделилась фотографией с мужчиной, которую интригующе подписала: «Люблю».

Ивлеева призналась в любви состоятельному мужчине
Фото: Passion.ruPassion.ru

На снимке изображён Роман Каграманов, у которого в социальной сети больше 3-х миллионов подписчиков. К слову, молодые люди неоднократно говорили о том, что их связывают только дружеские отношения, а совсем недавно звёзды приняли совместное участие в шоу «Тревел-Баттл».

Если Ивлеева хотя бы иногда комментирует слухи о своей личной жизни, то другие звёзды предпочитают умалчивать все события. В последнее время в Сети обсуждают вероятный развод Меган Маркл и принца Гарри. Пока они официальных заявлений не делали, но общественность убеждена: совсем скоро пара объявит о разрыве. На фоне этого поклонники Меган подыскали ей нового избранника, который сможет девушку обеспечить. К слову, выбор весьма достойный. Подробности читайте в этой статье.

Звёзды,принц Гарри,
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