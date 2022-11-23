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2 часа назад

Анфиса Чехова высказалась об отношении мужчин к лишнему весу женщин

Мослента

Об отношении мужчин к лишнему весу женщин высказалась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Анфиса Чехова.

Чехова высказалась об отношении мужчин к лишнему весу женщин
Фото: МослентаМослента

«Когда человек действительно любит, он не замечает недостатков в другом! Более того, они кажутся ему милыми», — заявила она в сторис. Свои слова телеведущая подкрепила снимком с бывшим мужем, актером Гурамом Баблишвили, сделанным в те годы, когда она еще была «в теле».

Чехова подчеркнула, что они с Баблишвили расстались вовсе не из-за ее лишнего веса. Она добавила, что есть немало примеров худых женщин, несчастных в личной жизни.

Ранее Чехова показала в соцсетях свою фигуру в бикини. Ее фолловеры отреагировали на увиденное по-разному.

Звёзды,Гурам Баблишвили,Анфиса Чехова,
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