Чехова высказалась об отношении мужчин к лишнему весу женщин

«Когда человек действительно любит, он не замечает недостатков в другом! Более того, они кажутся ему милыми», — заявила она в сторис. Свои слова телеведущая подкрепила снимком с бывшим мужем, актером Гурамом Баблишвили, сделанным в те годы, когда она еще была «в теле».