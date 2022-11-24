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4 часа назад

Ида Галич рассказала, как переживает развод

Passion.ruиещё 1

Больше года назад Ида Галич развелась с Аланом Басиевым, и теперь девушка находится в статусе завидной невесты. Казалось бы, звезда сумела восстановиться после разрыва отношений с экс-супругом. Девушка занимается воспитанием ребёнка, посещает светские мероприятия, ведёт свой бизнес и много путешествует. Тем не менее выяснилось, что Ида до сих пор не может закрыть эту печальную главу жизни.

Ида Галич рассказала, как переживает развод
Фото: Passion.ruPassion.ru

Галич призналась: после развода прошло уже 2 года, и за это время все «отболело». Несмотря на это, приезжая в отель на отдых, звезда не может спокойно смотреть на семейное счастье других. Ида впадает в легкую депрессию, когда рядом с ней молодые родители играют со своим ребёнком, ведь подобная ситуация могла быть и у неё.

«Ком в середине горла. Думаю, все прелести молодой разведёнки и матери-одиночки меня ещё ждут впереди», – с грустью поделилась Ида.

Звёзды,Ида Галич,
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