Ида Галич рассказала, как переживает развод

Больше года назад Ида Галич развелась с Аланом Басиевым, и теперь девушка находится в статусе завидной невесты. Казалось бы, звезда сумела восстановиться после разрыва отношений с экс-супругом. Девушка занимается воспитанием ребёнка, посещает светские мероприятия, ведёт свой бизнес и много путешествует. Тем не менее выяснилось, что Ида до сих пор не может закрыть эту печальную главу жизни.

Галич призналась: после развода прошло уже 2 года, и за это время все «отболело». Несмотря на это, приезжая в отель на отдых, звезда не может спокойно смотреть на семейное счастье других. Ида впадает в легкую депрессию, когда рядом с ней молодые родители играют со своим ребёнком, ведь подобная ситуация могла быть и у неё.