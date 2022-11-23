Высоцкая опубликовала снимок в купальнике

Поклонники принялись обсуждать и ставить диагнозы теледиве.

Актриса и ведущая Юлия Высоцкая поразила своих поклонников необычным видом. Так, Высоцкая выложила в сеть снимок, на котором она позирует в купальнике с глубоким вырезом на груди.

Вместо положительных откликов и комплиментов, подписчики начали активно выдвигать диагнозы и критиковать звезду. Одних не устроила поза Высоцкой и её массивная шея. Другая часть аудитории предположила, что у актрисы есть опухоль.

Помимо этого, подписчиков смутило, что женщина выбрала такой откровенный купальник, который частично оголяет грудь.

Самым нестандартным предположением, со стороны фанатов, было утверждение, что Юлия Высоцкая опухла из-за уксуса.

Впрочем, после активной дискуссии в комментариях к снимку фанаты так и не дождались какого-либо ответа от звезды.