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1 час назад

49-летняя ведущая Юлия Высоцкая опубликовала снимок в купальнике с глубоким вырезом на груди

runews24.ru

Поклонники принялись обсуждать и ставить диагнозы теледиве.

Высоцкая опубликовала снимок в купальнике
Фото: runews24.rurunews24.ru

Актриса и ведущая Юлия Высоцкая поразила своих поклонников необычным видом. Так, Высоцкая выложила в сеть снимок, на котором она позирует в купальнике с глубоким вырезом на груди.

Вместо положительных откликов и комплиментов, подписчики начали активно выдвигать диагнозы и критиковать звезду. Одних не устроила поза Высоцкой и её массивная шея. Другая часть аудитории предположила, что у актрисы есть опухоль.

Помимо этого, подписчиков смутило, что женщина выбрала такой откровенный купальник, который частично оголяет грудь.

Самым нестандартным предположением, со стороны фанатов, было утверждение, что Юлия Высоцкая опухла из-за уксуса.

Впрочем, после активной дискуссии в комментариях к снимку фанаты так и не дождались какого-либо ответа от звезды.

Напомним, что телеведущая кулинарных программ всерьез занимается легкой атлетикой, йогой и ведет правильное питание.

Звёзды,Юлия Высоцкая,
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