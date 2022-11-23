Роберт Дауни-младший побрился налысо и удивил фанатов

Голливудский актер Роберт Дауни-младший удивил фанатов по всему миру эффектной стрижкой. Так, актер решил побриться налысо.

Соответствующее фото он опубликовал в соцсетях. Звезда "Железного человека" появился в новом образе на красной ковровой дорожке премии Governors Awards в Лос-Анджелесе.

Фанатов лысая голова актера настолько удивила, что они стали писать ему испуганные комментарии:

"Верни свои волосы, Роберт", "Что с тобой стало, Тони Старк", "Невыносимо видеть его таким...", — писали пользователи.