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59 минут назад

Жасмин поразила публику размером своей груди

WomanHit.ru

Также знаменитость призналась, что поборола болезнь

Жасмин поразила публику размером своей груди
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Певица Жасмин появилась на светском мероприятии, на котором она получила премию за лучшую дуэтную песню с Эмином Агаларовым. Однако взгляд присутствующих упал на наряд знаменитости. Жасмин надела черное платье с эффектным декольте.

Внимательные поклонники артистки отметили, что ее пышный бюст едва «влез» в платье. Также они добавили, что у исполнительницы грудь все-таки своя. А недавно звезда призналась, что успешно справилась с болезнью, связанное с щитовидной железой.

«Для правильной работы гормональной системы нужен соответствующий образ жизни: прогулки на свежем воздухе, спорт, правильное питание без фастфуда, витамины. А еще стараюсь проводить больше времени на солнце и ходить босиком по траве, когда это возможно, поэтому часто бываю в теплых краях», — подчеркнула Жасмин в беседе с «Московским комсомольцем».

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