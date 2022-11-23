Жасмин поразила публику размером своей груди

«Для правильной работы гормональной системы нужен соответствующий образ жизни: прогулки на свежем воздухе, спорт, правильное питание без фастфуда, витамины. А еще стараюсь проводить больше времени на солнце и ходить босиком по траве, когда это возможно, поэтому часто бываю в теплых краях», — подчеркнула Жасмин в беседе с «Московским комсомольцем».