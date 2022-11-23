Жасмин поразила публику размером своей груди

Также знаменитость призналась, что поборола болезнь
Певица Жасмин появилась на светском мероприятии, на котором она получила премию за лучшую дуэтную песню с Эмином Агаларовым. Однако взгляд присутствующих упал на наряд знаменитости. Жасмин надела черное платье с эффектным декольте.
Внимательные поклонники артистки отметили, что ее пышный бюст едва «влез» в платье. Также они добавили, что у исполнительницы грудь все-таки своя. А недавно звезда призналась, что успешно справилась с болезнью, связанное с щитовидной железой.
«Для правильной работы гормональной системы нужен соответствующий образ жизни: прогулки на свежем воздухе, спорт, правильное питание без фастфуда, витамины. А еще стараюсь проводить больше времени на солнце и ходить босиком по траве, когда это возможно, поэтому часто бываю в теплых краях», — подчеркнула Жасмин в беседе с «Московским комсомольцем».