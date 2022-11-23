Звезда «Реальных пацанов» раскрыла секрет удачного брака

«У меня есть много примеров, когда брак съела бытовуха. Это абсолютно не наша история. Быт для меня и Стефано — это возможность проявить любовь и заботу друг о друге», — заявила Федункив. Актриса добавила, что супруг готов браться за новые дела и удивлять ее.