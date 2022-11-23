Ксения Бородина вступилась за мужчин, которые смотрят порно

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram призвала "отстать" от мужчин, которые смотрят фильмы для взрослых.
Одна из подписчиц выразила обеспокоенность тем, что ее супруг смотрит порно втайне от нее. Фанатка уточнила, что у мужчины нет проблем сексуального характера.
"Да оставьте вы этих мужиков в покое. Пусть делают свои дела без вашего контроля. О чем тут можно переживать то? Что его настолько затянет, что сам захочет сняться?" - пошутила Бородина.
Она призвала подписчицу "угомониться" и прекратить попытки контролировать все, что происходит вокруг. Ранее Бородина призналась, что любит радоваться неудачам бывших возлюбленных.