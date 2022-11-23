Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
33 минуты назад

Ксения Бородина вступилась за мужчин, которые смотрят порно

Газета.Ru

Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram призвала "отстать" от мужчин, которые смотрят фильмы для взрослых.

Ксения Бородина вступилась за мужчин, которые смотрят порно
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Одна из подписчиц выразила обеспокоенность тем, что ее супруг смотрит порно втайне от нее. Фанатка уточнила, что у мужчины нет проблем сексуального характера.

"Да оставьте вы этих мужиков в покое. Пусть делают свои дела без вашего контроля. О чем тут можно переживать то? Что его настолько затянет, что сам захочет сняться?" - пошутила Бородина.

Она призвала подписчицу "угомониться" и прекратить попытки контролировать все, что происходит вокруг. Ранее Бородина призналась, что любит радоваться неудачам бывших возлюбленных.

Звёзды,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители