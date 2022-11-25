Ратаковски опубликовала фото без фотошопа и восхитила фанатов

Американская супермодель и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала необработанный инструментами ретуши откровенный снимок и восхитила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на странице купальников ее собственного производства в Instagram (соцсеть запрещена в РФ ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость поделилась фото, на котором она позирует, повернувшись спиной к камере. На ней надето бикини, оформленное леопардовым принтом, которое входит в коллекцию ее бренда Inamorata. При этом на размещенном кадре видно, что на левой ягодице Ратаковски присутствует небольшое пятно, а на бедрах заметны неровности кожи в виде целлюлита.