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2 часа назад

Эмили Ратаковски опубликовала фото в бикини без фотошопа и восхитила фанатов

Lenta.ruиещё 1

Американская супермодель и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала необработанный инструментами ретуши откровенный снимок и восхитила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на странице купальников ее собственного производства в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Ратаковски опубликовала фото без фотошопа и восхитила фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость поделилась фото, на котором она позирует, повернувшись спиной к камере. На ней надето бикини, оформленное леопардовым принтом, которое входит в коллекцию ее бренда Inamorata. При этом на размещенном кадре видно, что на левой ягодице Ратаковски присутствует небольшое пятно, а на бедрах заметны неровности кожи в виде целлюлита.

Публикация набрала более 51 тысячи лайков. Поклонники восхитились естественным видом манекенщицы, о чем принялись писать в комментариях.

«Фото без фотошопа? Наконец-то!», «Многим из нас становится легче от фото без фильтров. Многие звезды должны последовать твоему примеру», «Это потрясающе. Спасибо за публикацию! Кадр заставил меня почувствовать себя свободнее в собственном теле», «Впервые мы увидели тебя без ретуши», «Спасибо за честную публикацию», — высказывались они.

Звёзды,Бикини,
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