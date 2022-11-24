Диана Гурцкая раскрыла подробности первого свидания с мужем

Певица Диана Гурцкая в интервью рассказала о первом свидании с мужем, адвокатом Петром Кучеренко. По словам артистки, она ужасно стеснялась себя и будущего мужа.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Петя говорит: «Ешь, тортик вкусный». А мне так стыдно было, я жутко стеснялась! И тут брат не выдержал: «Диана, чего ты стесняешься? Петя знает, что ты не видишь! Что тут такого?», – рассказала певица.

Диана Гурцкая помнит первое свидание с нынешним мужем так, будто это было вчера. Они сходили в кино, а потом в кафе, с парой был брат артистки. Певица поделилась, что очень рада чувствам, возникшим между ней и Петром.