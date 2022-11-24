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2 часа назад

Лариса Долина раскрыла, с кем из молодых артистов хотела бы спеть дуэтом

РИА "ФедералПресс"

Певица Лариса Долина рассказала о том, с кем из молодых артистов она записала дуэт и с кем хотела бы. Для нее важно, чтобы человек был близок по духу.

Долина раскрыла, с кем из молодых артистов хотела бы спеть
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Мне очень многие молодые артисты предлагают коллаборации, я тщательно отбираю тех, с кем готова работать. Мне должна очень понравиться песня», – отметила Долина.

В 2023 году певица будет снимать клип с Давой, также уже записана песня со Стасом Ярушиным. Недавно Лариса Долина записала трек с DaVincy и группой Градусы.

«Я не то, чтобы стремлюсь петь с молодежью, они просто присылают достойный материал, если мне это не нравится, я всегда откажусь», – подчеркнула артистка.

Лариса Долина отметила, что хотела бы записать дуэт с исполнительницей хита «Не влюбляйся» Mary Gu. Певица считает ее очень интересной и чудесной, пишет «Комсомольская правда».

Звёзды,Лариса Долина,
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