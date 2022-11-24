Алессандра Амбросио показала рельефную фигуру в спортзале

Бразильская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала рельефную спортивную фигуру. Снимками она поделилась в социальных сетях..41-летняя модель Алессандра Амбросио регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать фигуру в хорошей форме. В личном блоге супермодель показала, как проходит ее силовая тренировка.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Перед камерой она позировала в розовом костюме с топом и легинсами. Модель показала рельефную фигуру и лицо без макияжа и фильтров.

Газета.Ru