Алессандра Амбросио показала рельефную фигуру в спортзале

Бразильская супермодель и бывший "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио показала рельефную спортивную фигуру. Снимками она поделилась в социальных сетях..41-летняя модель Алессандра Амбросио регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать фигуру в хорошей форме. В личном блоге супермодель показала, как проходит ее силовая тренировка.
Перед камерой она позировала в розовом костюме с топом и легинсами. Модель показала рельефную фигуру и лицо без макияжа и фильтров.
Алессандра Амбросио регулярно демонстрирует фигуру в откровенных нарядах. В ноябре 41-летняя модель пришла на премьеру фильма в рамках Бразильского кинофестиваля в Лос-Анджелесе. Она позировала на ковровой дорожке в белоснежном платье без белья, с глубоким декольте и разрезом до середины бедра. Образ она дополнила золотым поясом с цепочкой.