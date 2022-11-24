Лопес удалила все фото из аккаунта и не выходит на связь

В личном блоге певица Дженнифер Лопес изменила аватарку профиля на черный цвет и удалила все фотографии. Об этом сообщает CNN.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Все предыдущие фотографии на ее верифицированном аккаунте были удалены, а на ее аккаунтах в TikTok и Twitter не публиковалось новых постов.

Всего у Дженнифер Лопес почти 347 миллионов подписчиков. Такие действия знаменитостей обычно предшествуют какому-то важному объявлению.

В пятницу, 25 ноября, исполняется 20 лет со дня выхода ее третьего студийного альбома "This Is Me... Then", который она посвятила своему возлюбленному Бену Аффлеку. В альбом вошли синглы "Jenny from the Block", "All I Have" и "Dear Ben".