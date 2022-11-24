Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
32 минуты назад

Дженнифер Лопес удалила все фото из аккаунта и не выходит на связь

Газета.Ruиещё 1

В личном блоге певица Дженнифер Лопес изменила аватарку профиля на черный цвет и удалила все фотографии. Об этом сообщает CNN.

Лопес удалила все фото из аккаунта и не выходит на связь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Все предыдущие фотографии на ее верифицированном аккаунте были удалены, а на ее аккаунтах в TikTok и Twitter не публиковалось новых постов.

Всего у Дженнифер Лопес почти 347 миллионов подписчиков. Такие действия знаменитостей обычно предшествуют какому-то важному объявлению.

В пятницу, 25 ноября, исполняется 20 лет со дня выхода ее третьего студийного альбома "This Is Me... Then", который она посвятила своему возлюбленному Бену Аффлеку. В альбом вошли синглы "Jenny from the Block", "All I Have" и "Dear Ben".

В Твиттере, где последним постом был ретвит с аккаунта ее предстоящего фильма с Джошем Дюамелем в главной роли, поклонники пишут в комментариях вопросы и выражают волнение. "Должно быть, происходит что-то грандиозное!", — написали фанаты. Однако сама певица хранит молчание и не выходит на связь.

Звёзды,Дженнифер Лопес,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители