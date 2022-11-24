Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+1° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
4 часа назад

Предполагаемая пассия Нарцисса призналась в любовной связи с Шатуновым

Мира Маркина

Певица Ксения Грин, которая ранее представлялась любовницей покойного Пьера Нарцисса, рассказала о любовной связи с Юрием Шатуновым. Слова Грин приводит Prozvezd.info.

Предполагаемая любовница Нарцисса заявила о связи с Шатуновым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Брат Шатунова рассказал о жизни вдовы певца после его смерти

Ксения призналась, что Шатунов давно охладел к супруге, поэтому большую часть времени он проводил с ней:

"Он не приезжал к своей семье в Германию последние два года. Даже Новый год не хотел праздновать с женой. Он был со мной. Мы встречались с Юрой полтора года".

По словам Грин, ей пришлось расстаться со звездой из-за того, что он не хотел разводиться с женой и строить новую семью. Разорвав отношения с Шатуновым, Ксения встретила Нарцисса, который на тот момент уже был в разводе.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что вдова Пьера Нарцисса рассказала об их ужасающих сексуальных ритуалах.

Звёзды,Пьер Нарцисс,Юрий Шатунов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители