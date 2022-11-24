Предполагаемая любовница Нарцисса заявила о связи с Шатуновым

Певица Ксения Грин, которая ранее представлялась любовницей покойного Пьера Нарцисса, рассказала о любовной связи с Юрием Шатуновым. Слова Грин приводит Prozvezd.info.
Ксения призналась, что Шатунов давно охладел к супруге, поэтому большую часть времени он проводил с ней:
"Он не приезжал к своей семье в Германию последние два года. Даже Новый год не хотел праздновать с женой. Он был со мной. Мы встречались с Юрой полтора года".
По словам Грин, ей пришлось расстаться со звездой из-за того, что он не хотел разводиться с женой и строить новую семью. Разорвав отношения с Шатуновым, Ксения встретила Нарцисса, который на тот момент уже был в разводе.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что вдова Пьера Нарцисса рассказала об их ужасающих сексуальных ритуалах.