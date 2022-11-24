Кайли Дженнер подтвердила, что ее сына все еще зовут Вульф

В новом выпуске реалити-шоу "Кардашьяны" Кайли Дженнер заявила, что ее девятимесячного сына по-прежнему зовут Вульф. Об этом пишет People.
"Имя моего ребенка все еще Вульф, я дам вам знать, когда изменю его. Может быть, я скажу вам, ребята, об этом в третьем сезоне", - сказала Дженнер в эпизоде шоу.
В сентябре на телевизионной программе The Late Late Show Кайли Дженнер рассказала, что они находятся в процессе подготовки к изменению имени в паспорте.
Через месяц после того, как у Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта родился мальчик, было объявлено, что имя ребенка будет изменено.
Новое имя мальчика пока не оглашается.
"Этот год был очень важным для меня. Есть так много удивительных вещей, которые меня очень волнуют, [я хочу] проводить время с моими детьми и действительно погрузиться в мою работу", - поделилась звезда.
У Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта также есть 4-летняя дочь Сторми.