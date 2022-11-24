Агата Муцениеце рассказала о смене фамилии

Российская актриса театра и кино Агата Муцениеце развеяла слухи о смене фамилии после брака с артистом Павлом Прилучным.
В Сети часто появляется информация, что якобы, будучи в браке, актриса официально взяла фамилию супруга, а девичья использовалась как творческий псевдоним. И поклонникам стало интересно, сменила ли их любимица фамилию после развода в 2020 году.
– Я не меняла дважды в жизни фамилию. Это неправда, – отрезала Муцениеце, отказавшись пояснить, что же это значит.
Знаменитость лишь заявила, что ее текущая фамилия в паспорте является для всех "большим секретом". Она иронично добавила, что никому не сообщает ее, потому что опасается, что на нее "могут взять ипотеку", пишет издание "Дни.ру".