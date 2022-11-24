Агата Муцениеце рассказала о смене фамилии

Российская актриса театра и кино Агата Муцениеце развеяла слухи о смене фамилии после брака с артистом Павлом Прилучным.

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В Сети часто появляется информация, что якобы, будучи в браке, актриса официально взяла фамилию супруга, а девичья использовалась как творческий псевдоним. И поклонникам стало интересно, сменила ли их любимица фамилию после развода в 2020 году.

– Я не меняла дважды в жизни фамилию. Это неправда, – отрезала Муцениеце, отказавшись пояснить, что же это значит.