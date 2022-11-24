Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+1° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
33 минуты назад

Агата Муцениеце рассказала о смене фамилии

Vse42.ru

Российская актриса театра и кино Агата Муцениеце развеяла слухи о смене фамилии после брака с артистом Павлом Прилучным.

Агата Муцениеце рассказала о смене фамилии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Сети часто появляется информация, что якобы, будучи в браке, актриса официально взяла фамилию супруга, а девичья использовалась как творческий псевдоним. И поклонникам стало интересно, сменила ли их любимица фамилию после развода в 2020 году.

– Я не меняла дважды в жизни фамилию. Это неправда, – отрезала Муцениеце, отказавшись пояснить, что же это значит.

Звезда “Реальных пацанов” намекнул на роман с Муцениеце

Знаменитость лишь заявила, что ее текущая фамилия в паспорте является для всех "большим секретом". Она иронично добавила, что никому не сообщает ее, потому что опасается, что на нее "могут взять ипотеку", пишет издание "Дни.ру".

Звёзды,Агата Муцениеце,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители